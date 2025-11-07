A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Bari e Verso Pescara, in modalità alternata.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Pescara, uscire a Cerignola Ovest, sulla stessa A16, percorrere la SP143, la SS16 Adriatica, la SP77 e entrare in A14 alla stazione di Cerignola Est;
verso Bari, uscire a Cerignola Ovest, sulla stessa A16, percorrere la SP143, la SP231, la SS93 Apulo-Lucana e entrare in A14 alla stazione di Canosa.