A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI. SP1 RACCORDO PER CAPODICHINO: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA H39 (DIRAMAZIONE CAPODICHINO-SP1)

Roma, 20 aprile 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa e sul Raccordo per Capodichino (SP1), per consentire il ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A16 Napoli-Canosa:

-dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 2:00 di giovedì 24 aprile, sarà chiuso l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, provenendo da Canosa, verso Napoli.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A1, in direzione di Roma, uscire allo svincolo di Acerra Afragola e rientrare dallo stesso in direzione Napoli.

Sul Raccordo per Capodichino (SP1):

-dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 24 aprile, sarà chiusa l’immissione sulla H39 (Diramazione Capodichino-SP1), provenendo da Casoria, verso Capodichino.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS7 Appia verso Capodichino.