A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-LACEDONIA VERSO CANOSA

Roma, 25 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione impianti della galleria “Scampitella”, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, le stazioni di Grottaminarda e di Vallata saranno chiuse in entrata verso Canosa/A14 e chiusa anche l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino e immettersi sulla SR 1 fino a Candela, da dove sarà possibile rientrare sulla A16 e proseguire verso Canosa/A14.