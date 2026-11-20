A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA VERSO CANOSA

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel suddetto tratto e le stazioni di Grottaminarda, Vallata e Lacedonia saranno chiuse in entrata verso Canosa/A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la viabilità ordinaria:

SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, SR1 e rientrare in A16 alla stazione di Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.