A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA VERSO CANOSA/A14
Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Canosa/A14 delle stazioni di Grottaminarda, Vallata e Lacedonia. Contestualmente chiusa anche l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate: in considerazione del divieto di transito in uscita per chi proviene da Napoli alla stazione di Grottaminarda, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, anticipare l’uscita alla stazione di Benevento, al km 68+700, seguire le indicazioni per Grottaminarda e immettersi sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino, per poi proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela.