A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA VERSO CANOSA/A14
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA VERSO CANOSA/A14
Roma, 12 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela.