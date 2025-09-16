A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività relative all’installazione di un cantiere, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

Di conseguenza, saranno chiuse, in entrata e in uscita, le stazioni di Vallata e Lacedonia.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Calaggio sud” e “Calaggio nord”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Canosa/A14 e in direzione di Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

Verso Canosa/A14:

per le lunghe percorrenze verso la Puglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela;

per il traffico locale: percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita.

Verso Napoli:

per le lunghe percorrenze verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino e immettersi sulla SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino, proseguire sulla SS90 seguendo le indicazioni per Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 a Grottaminarda;

per il traffico locale, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita.