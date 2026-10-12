A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, Canosa e Napoli.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Calaggio Sud” e “Calaggio Nord”, situate nei suddetti tratti.

In alternativa, si consiglia:

-verso Canosa, dopo l’uscita obbligatoria a Grottaminarda, percorrere la SS90 verso Foggia e rientrare in A16 a Candela,

-verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Candela, percorrere la SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo e rientrare in A16 a Grottaminarda.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.