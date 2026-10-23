A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica del viadotto “Rio Canneto”, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Calaggio sud” e “Calaggio nord”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Canosa/A14 e in direzione Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A16, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per la SS90 in direzione Foggia fino a Ponte Bovino, immettersi poi sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela;

verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino, immettersi sulla SS90 verso Napoli/Orsara/ Montecalvo Irpino e rientrare in A16 a Grottaminarda.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.