A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, viale di Ponente, SP95 Candela-Cerignola in direzione di Candela e rientrare in A16 verso Napoli alla stazione di Candela.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.