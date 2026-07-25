A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, viale di Ponente, SP95 Candela-Cerignola in direzione di Candela e rientrare in A16 verso Napoli alla stazione di Candela.