A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto, verso Cerignola, viale di Ponente, SP95 Candela-Cerignola, in direzione Candela e rientrare in A16, verso Napoli, alla stazione di Candela.