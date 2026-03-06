A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, situato al km 152+052, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, viale Ponente e SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 alla stazione di Candela, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Napoli.