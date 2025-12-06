A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-ALLACCIAMENTO A14 VERSO CANOSA
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di installazione impianti, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Sarà contestualmente chiuso il ramo di allacciamento dalla A16 – con provenienza Napoli – sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione di Pescara e Bari.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è diretto verso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest sulla A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 attraverso la stazione di Cerignola est;
per chi è diretto verso Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest sulla A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto in direzione di Cerignola, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa.