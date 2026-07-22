A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-ALLACCIAMENTO A14 VERSO CANOSA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-ALLACCIAMENTO A14 VERSO CANOSA
Roma, 22 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A16, con provenienza Napoli, immette sulla A14, verso Pescara e Bari.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est, verso Pescara;
per chi è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, SP231 Andriese-Coratina in direzione Canosa, SS93 Appulo-Lucana verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa, verso Bari.