A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-ALLACCIAMENTO A14 VERSO CANOSA

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A16, con provenienza Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione di Pescara e Bari.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest sulla A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese, in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 attraverso la stazione di Cerignola est;

per chi è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest sulla A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto in direzione di Cerignola, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana, verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa.