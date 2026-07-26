A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-ALLACCIAMENTO A14 VERSO CANOSA. A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA OVEST-ALLACCIAMENTO A14 VERSO CANOSA. A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16
Roma, 26 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione della barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, saranno adottati i seguenti
provvedimenti di chiusura:
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A16, con provenienza Napoli, immette sulla A14, verso Pescara e Bari.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est, verso Pescara;
per chi è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, SP231 Andriese-Coratina in direzione Canosa, SS93 Appulo-Lucana verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa, verso Bari.
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bari, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Canosa, al km 610+500 della A14, immettersi sulla SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, percorrere la SP231 Andriese-Coratina in direzione di Cerignola, la SP96 Pozzo Terrano verso Lavello e la SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.
Chi supererà la stazione di Canosa, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire alla stazione di Cerignola est, percorrere la sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, la SS16 Adriatica in direzione di Foggia, la SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.