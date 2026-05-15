A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-LACEDONIA VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-LACEDONIA VERSO NAPOLI
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Lacedonia verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino fino all’incrocio con la SS90, proseguire su questa Statale seguendo le indicazioni per Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 a Grottaminarda, per riprendere il proprio itinerario in direzione Napoli.