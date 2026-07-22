A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLI

Roma, 22 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di manutenzione gallerie , dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.

Le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata saranno chiuse in entrata verso Napoli e non saranno raggiungibili le uscite di Lacedonia e di Vallata, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/ Montecalvo Irpino e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda, verso Napoli.