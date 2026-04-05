A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLI

Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata, in entrata verso Napoli e non saranno raggiungibili, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, le uscite di Lacedonia e di Vallata.

Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110, superando la località di Ponte Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda, verso Napoli.