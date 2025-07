A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLI

Roma, 14 luglio 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino, immettersi sulla SR1 verso Bovino/Napoli e sulla SS90, per poi rientrare in A16 a Grottaminarda.

Per il traffico locale diretto a Lacedonia, Vallata e zone limitrofe, si consiglia di percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita.