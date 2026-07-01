A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, viale di Ponente, SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.