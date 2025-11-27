A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA/A14

Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città proseguire su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, immettersi sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.