A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA/A14
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA/A14
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Torre Alemanno sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 verso Canosa/A14 alla stazione di Cerignola ovest.