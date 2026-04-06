A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA
Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanno sud” e “Ofanto sud”, situate all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città proseguire su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest, verso Canosa/A14.