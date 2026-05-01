A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, in entrambe le direzioni, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in direzione Napoli.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto verso Canosa/A14 e “Ofanto nord”, in direzione Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A14, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 verso Canosa/A14 alla stazione di Cerignola ovest; verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città proseguire su viale di Ponente e successivamente sulla SP95 Candela-Cerignola verso Candela e rientrare in A16 verso Napoli alla stazione di Candela.