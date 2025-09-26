A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BENEVENTO-VALLATA VERSO CANOSA/A14 E USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLA STAZIONE DI GROTTAMINARDA

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Vallata, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Canosa/A14 delle stazioni di Benevento e di Grottaminarda. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio Mirabella sud, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie, immettersi sulla SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino e quindi sulla SR1 fino a Candela, dove rientrare in A16 verso Canosa/A14;

-uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, per chi percorre la A16 da Canosa verso Napoli.

Dopo l’uscita obbligatoria a Grottaminarda, rientrare alla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione di Napoli.