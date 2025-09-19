A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BENEVENTO-GROTTAMINARDA VERSO CANOSA/A14
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Grottaminarda, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Mirabella sud”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, percorrere la viabilità ordinaria: SS7 Nazionale delle Puglie verso Foggia e la SS90, con rientro in A16 alla stazione di Grottaminarda.