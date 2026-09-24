A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BENEVENTO-AVELLINO EST VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BENEVENTO-AVELLINO EST VERSO NAPOLI
Roma, 24 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione della galleria “San Nicola”, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, percorrere la SS136 e la SS7 Nazionale delle Puglie, seguendo le indicazioni per Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.