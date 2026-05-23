A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BENEVENTO-AVELLINO EST VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BENEVENTO-AVELLINO EST VERSO NAPOLI
Roma, 23 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire ordinarie attività di ispezione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per SS136, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie, seguendo le indicazioni per Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.