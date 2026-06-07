A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAIANO-TUFINO VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAIANO-TUFINO VERSO NAPOLI
Roma, 7 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano e Tufino, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie e rientrare in A16 verso Napoli a Tufino.