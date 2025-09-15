A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAIANO-AVELLINO OVEST VERSO CANOSA
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano e Avellino ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie in direzione Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino ovest.