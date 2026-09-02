A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAIANO-AVELLINO OVEST VERSO CANOSA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAIANO-AVELLINO OVEST VERSO CANOSA
Roma, 2 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano e Avellino ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Avellino e rientrare in A16 ad Avellino ovest.