A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAIANO-AVELLINO OVEST VERSO CANOSA/A14
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAIANO-AVELLINO OVEST VERSO CANOSA/A14
Roma, 17 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano e Avellino ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino ovest, in direzione Canosa/A14.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.