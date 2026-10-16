A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Pietragemma”, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Baiano e, dopo aver attraversato i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano, rientrare in A16 a Baiano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.