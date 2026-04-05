A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Baiano attraversando i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano e rientrare in A16 alla stazione di Baiano.