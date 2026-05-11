A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO VERSO CANOSA

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa/A14Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento, verso Canosa/A14.