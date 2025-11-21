A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle gallerie “Pratola Serra”, “Orno”, “Sant’Elena”, “Montemiletto” e “San Nicola”, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento;

verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per SS136 e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.