A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento, verso Canosa/A14;

verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per la SS136, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie verso Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est, verso Napoli.