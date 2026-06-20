A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 20 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 23 alle 6:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la viabilità ordinaria: SS7 Nazionale delle Puglie e SS136 e rientrare in A16 verso Canosa/A14 alla stazione di Benevento;
verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, percorrere la viabilità ordinaria: SS136, SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 verso Napoli alla stazione di Avellino est.