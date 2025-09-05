A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A30-TUFINO VERSO CANOSA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A30-TUFINO VERSO CANOSA
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A30 Caserta-Salerno e Tufino, verso Canosa.
Pertanto sulla A30 Caserta Salerno saranno chiusi, per chi proviene da Caserta e Salerno, i rami di allacciamento con la A16, verso Canosa.
In alternativa, si consiglia, di uscire alla stazione di Nola, sulla A30 Caserta-Salerno, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie e entrare in A16 dalla stazione di Tufino.