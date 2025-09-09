A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A30-TUFINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, martedì 9, alle 6:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Tufino e l’allacciamento con la A30 Caserta-Salerno in entrambe le direzioni, Napoli e Canosa.

Pertanto, sulla A30 Caserta Salerno, saranno chiusi, per chi proviene da Caserta e Salerno, i rami di allacciamento con la A16, verso Canosa.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto verso Canosa, uscire alla stazione di Nola, sulla A30 Caserta-Salerno, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie e entrare in A16 dalla stazione di Tufino;

per la chiusura del tratto verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Tufino, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie e entrare in A30 dalla stazione di Nola.