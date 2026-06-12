A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER QUATTRO ORE STANOTTE IL TRATTO BENEVENTO-AVELLINO EST VERSO NAPOLI

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 13 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Benevento, percorrere la SS136, la SS7 Nazionale delle Puglie e fare rientro in A16 alla stazione di Avellino Est.