A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER DUE ORE NOTTURNE IL TRATTO GROTTAMINARDA-VALLATA VERSO CANOSA/A14

Roma, 11 gennaio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Scampitella”, dalle 22:00 alle 24:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri diretti a Vallata e zone limitrofe, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SP235 Fondo Valle Ufita;

per veicoli pesanti diretti verso Canosa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per la SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, immettersi poi sulla SR1 e rientrare in A14 alla stazione di Candela.