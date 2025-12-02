A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO CANDELA-GROTTAMINARDA VERSO NAPOLI
Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica del viadotto “Dei Corvi”, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, immettersi sulla SS90 seguendo le indicazioni per Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 a Grottaminarda.