A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CANDELA
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Candela, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia:
per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate: uscire alla stazione di Grottaminarda, al km 81+700:
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate: in considerazione del divieto di transito, in uscita a Grottaminarda per chi proviene da Napoli, i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate dovranno uscire a Benevento, al km 68+700 e seguire le indicazioni per Mirabella Eclano, per poi percorrere la SS7, SS90 verso Foggia, SP110 verso Bari, SR1, fino a raggiungere Candela.