A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO PESCARA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO PESCARA
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, seguire le indicazioni per autostrada A14, immettersi sulla SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, proseguire sulla Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est.
Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire a Canosa e rientrare dalla stessa stazione in direzione Pescara.