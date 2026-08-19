A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO BARI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO BARI
Roma, 19 agosto 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 19, alle 5:00 di giovedì 20 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, seguire le indicazioni per A14, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, la SP231 Andriese-Coratina in direzione Canosa, la SS93 Appulo-Lucana verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa, in direzione Bari.
Chi supererà oltre la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire a Cerignola est e rientrare alla stessa stazione, in direzione Bari.