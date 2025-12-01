A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO ROMA
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 1, alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per A30 Caserta-Salerno, direzione Caserta e immettersi sulla A1 verso Roma.