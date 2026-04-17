A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO NAPOLI
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 17, alle 6:00 di sabato 18 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano e seguire le indicazioni per SS162 verso Napoli.